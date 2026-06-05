В Москве арестовали мужчину, стрелявшего в подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве пьяный мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в сторону группы подростков с балкона своей квартиры, в результате чего 16-летний юноша получил травмы.
- Суд заключил мужчину под стражу по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который пьяным стрелял из пневматического пистолета в сторону группы подростков, в результате чего пострадал один мальчик, сообщает прокуратура столицы.
По данным ведомства, 2 июня обвиняемый, будучи пьяным, с балкона своей квартиры в доме на улице Амурской произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в сторону подростков. В результате 16-летний юноша получил травмы.
"С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о хулиганстве. Мужчине предъявлено части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.
По данным Мосгорсуда, Преображенский районный суд арестовал Руслана Каравайского, который, по версии следствия, в вечернее время с балкона квартиры пять раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону подростков, в результате у одного из них образовалась ссадина головы.
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29 октября 2025, 10:26