Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, стрелявшего в подростков - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 05.06.2026 (обновлено: 16:50 05.06.2026)
В Москве арестовали мужчину, стрелявшего в подростков

В Москве арестовали стрелявшего из пневматики в группу подростков мужчину

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXПневматический пистолет, из которого мужчина стрелял по подросткам в Москве
Пневматический пистолет, из которого мужчина стрелял по подросткам в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
Пневматический пистолет, из которого мужчина стрелял по подросткам в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве пьяный мужчина произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в сторону группы подростков с балкона своей квартиры, в результате чего 16-летний юноша получил травмы.
  • Суд заключил мужчину под стражу по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который пьяным стрелял из пневматического пистолета в сторону группы подростков, в результате чего пострадал один мальчик, сообщает прокуратура столицы.
По данным ведомства, 2 июня обвиняемый, будучи пьяным, с балкона своей квартиры в доме на улице Амурской произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в сторону подростков. В результате 16-летний юноша получил травмы.
"С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о хулиганстве. Мужчине предъявлено части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Расследование дела находится на контроле в прокуратуре.
По данным Мосгорсуда, Преображенский районный суд арестовал Руслана Каравайского, который, по версии следствия, в вечернее время с балкона квартиры пять раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону подростков, в результате у одного из них образовалась ссадина головы.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Петербурге в девушку на детской площадке выстрелили из газового пистолета
29 октября 2025, 10:26
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала