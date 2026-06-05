В Москве арестовали мужчину, стрелявшего в подростков

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости . Суд арестовал мужчину, который пьяным стрелял из пневматического пистолета в сторону группы подростков, в результате чего пострадал один мальчик, сообщает прокуратура столицы.

По данным ведомства, 2 июня обвиняемый, будучи пьяным, с балкона своей квартиры в доме на улице Амурской произвел не менее пяти выстрелов из пневматического пистолета в сторону подростков. В результате 16-летний юноша получил травмы.