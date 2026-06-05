Студенты колледжей угостили Собянина чаем "Вдохновение мастера" на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Собянин осмотрел стенд столицы на ПМЭФ и пообщался со студентами московских колледжей.
- Он попросили Собянина подписать книгу с собранием цитат писателей о Москве и предложили попробовать авторский чай, разработанный по рецептуре самих студентов, под названием "Вдохновение мастера".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел стенд столицы на ПМЭФ и пообщался со студентами московских колледжей, которые помогают в работе стенда.
Также мэру предложили попробовать авторский чай, разработанный по рецептуре самих студентов, под названием "Вдохновение мастера".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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