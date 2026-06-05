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Студенты колледжей угостили Собянина чаем "Вдохновение мастера" на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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15:53 05.06.2026
Студенты колледжей угостили Собянина чаем "Вдохновение мастера" на ПМЭФ

Студенты колледжей Москвы угостили Собянина чаем "Вдохновение мастера" на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Собянин осмотрел стенд столицы на ПМЭФ и пообщался со студентами московских колледжей.
  • Он попросили Собянина подписать книгу с собранием цитат писателей о Москве и предложили попробовать авторский чай, разработанный по рецептуре самих студентов, под названием "Вдохновение мастера".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел стенд столицы на ПМЭФ и пообщался со студентами московских колледжей, которые помогают в работе стенда.
Во время общения студенты попросили Собянина подписать книгу с собранием цитат писателей о Москве. Мэр оставил в ней подпись: "Москва, моя любовь".
Также мэру предложили попробовать авторский чай, разработанный по рецептуре самих студентов, под названием "Вдохновение мастера".
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ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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