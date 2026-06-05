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Юрист рассказал о схеме мошенников с гарантированным зачислением в вуз - РИА Новости, 05.06.2026
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05:18 05.06.2026 (обновлено: 10:06 05.06.2026)
Юрист рассказал о схеме мошенников с гарантированным зачислением в вуз

РИА Новости: мошенники обманывают абитуриентов, обещая зачисление в вуз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники обещают абитуриентам гарантированное зачисление в престижный вуз за суммы от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, а получив оплату, исчезают или ссылаются на якобы изменение условий.
  • Злоумышленники продают поддельные целевые направления от крупных компаний за 30–80 тысяч рублей.
  • Аферисты создают фишинговые копии сайтов «Госуслуг» и вузов, через которые собирают персональные данные и банковские реквизиты под видом онлайн-подачи документов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мошенники обещают абитуриентам гарантированное зачисление в престижный вуз за суммы до 300 тысяч рублей, а получив оплату, исчезают или ссылаются на якобы изменение условий, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
Юрист отметил, что перед поступлением в вузы и колледжи мошенники особенно активно используют тему гарантированного зачисления.
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"Самая частая схема - фиктивные агентства по поступлению. Они обещают гарантированное зачисление в престижный вуз за вознаграждение, берут от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, а потом исчезают или ссылаются на "изменение условий", - сказал он.
Голендяев добавил, что также у злоумышленников популярна схема с продажей "целевых направлений" в университетах. Он отметил, что после расширения программы целевого обучения в 2025 году мошенники начали предлагать оформить целевое направление от крупной компании за 30-80 тысяч рублей - такие документы, по словам юриста, в итоге оказываются поддельными.
По его данным, распространена также и продажа поддельных льготных документов - это могут быть справки об инвалидности, статусе сироты или целевые направления, якобы дающие преимущества при поступлении. Он подчеркнул, что такие документы выявляются при проверке и абитуриент может понести за это ответственность.
Кроме того, аферисты продолжают создавать фишинговые копии сайтов "Госуслуг" и вузов, через которые собирают персональные данные и банковские реквизиты под видом онлайн-подачи документов.
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