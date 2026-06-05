Юрист рассказал о мошеннических схемах с билетами в театры и на концерты

Краткий пересказ от РИА ИИ Юрист Анна Ермолаева рассказала о схемах мошенничества с билетами в театры и на концерты, включая создание поддельных сайтов-двойников.

Мошенники создают копии сайтов театров и концертных залов, изменяя одну букву в адресной строке, и продают поддельные билеты.

Другая схема включает рассылку фальшивых билетов через приложения и сайты знакомств, а также продажу отредактированных фальшивых VIP-билетов по завышенной цене.

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Создание поддельных сайтов-двойников, продажа отредактированных фальшивых билетов и рассылка билетов на сайтах знакомств являются одними из самых изощренных схем мошенничества с билетами в театры и на концерты, рассказала РИА Новости юрист Анна Ермолаева.

По ее словам, мошенники создают копии сайтов Большого театра, Мариинки или крупных концертных арен.

"Дизайн повторяется один в один, а в адресной строке меняется всего одна буква. В итоге покупатель получает на почту подделку, с которой его не пустят на мероприятие", – объяснила Ермолаева.

Жертвой другой схемы покупатель рискует стать в приложениях и на сайтах для знакомств. Пользователю предлагают сходить на концерт или спектакль и присылают фальшивую ссылку для покупки билетов. Человек теряет деньги за билет, а когда пытается оформить возврат через липовую "техподдержку", с его карты могут списать все оставшиеся средства.