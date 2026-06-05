Юрист рассказал о мошеннических схемах с билетами в театры и на концерты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрист Анна Ермолаева рассказала о схемах мошенничества с билетами в театры и на концерты, включая создание поддельных сайтов-двойников.
- Мошенники создают копии сайтов театров и концертных залов, изменяя одну букву в адресной строке, и продают поддельные билеты.
- Другая схема включает рассылку фальшивых билетов через приложения и сайты знакомств, а также продажу отредактированных фальшивых VIP-билетов по завышенной цене.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Создание поддельных сайтов-двойников, продажа отредактированных фальшивых билетов и рассылка билетов на сайтах знакомств являются одними из самых изощренных схем мошенничества с билетами в театры и на концерты, рассказала РИА Новости юрист Анна Ермолаева.
По ее словам, мошенники создают копии сайтов Большого театра, Мариинки или крупных концертных арен.
"Дизайн повторяется один в один, а в адресной строке меняется всего одна буква. В итоге покупатель получает на почту подделку, с которой его не пустят на мероприятие", – объяснила Ермолаева.
Жертвой другой схемы покупатель рискует стать в приложениях и на сайтах для знакомств. Пользователю предлагают сходить на концерт или спектакль и присылают фальшивую ссылку для покупки билетов. Человек теряет деньги за билет, а когда пытается оформить возврат через липовую "техподдержку", с его карты могут списать все оставшиеся средства.
Кроме того, мошенники не гнушаются покупкой настоящих, но дешевых билетов, чтобы отредактировать их под VIP-категорию и продать по завышенной цене, представившись перекупщиками. При этом они предлагают клиенту убедиться в том, что билет настоящий и оплатить его сразу после прохода в зал. В итоге человек сканирует код на турникете, переводит мошенникам деньги за якобы премиальный билет, но добравшись до места, обнаруживает, что оно занято настоящим владельцем – ведь отредактированное в фоторедакторе место ему на самом деле не принадлежит, заключила Ермолаева.