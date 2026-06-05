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Юрист рассказал о мошеннических схемах с билетами в театры и на концерты - РИА Новости, 05.06.2026
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04:31 05.06.2026
Юрист рассказал о мошеннических схемах с билетами в театры и на концерты

РИА Новости: мошенники создают сайты-двойники с билетами в театры и на концерты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрист Анна Ермолаева рассказала о схемах мошенничества с билетами в театры и на концерты, включая создание поддельных сайтов-двойников.
  • Мошенники создают копии сайтов театров и концертных залов, изменяя одну букву в адресной строке, и продают поддельные билеты.
  • Другая схема включает рассылку фальшивых билетов через приложения и сайты знакомств, а также продажу отредактированных фальшивых VIP-билетов по завышенной цене.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Создание поддельных сайтов-двойников, продажа отредактированных фальшивых билетов и рассылка билетов на сайтах знакомств являются одними из самых изощренных схем мошенничества с билетами в театры и на концерты, рассказала РИА Новости юрист Анна Ермолаева.
По ее словам, мошенники создают копии сайтов Большого театра, Мариинки или крупных концертных арен.
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"Дизайн повторяется один в один, а в адресной строке меняется всего одна буква. В итоге покупатель получает на почту подделку, с которой его не пустят на мероприятие", – объяснила Ермолаева.
Жертвой другой схемы покупатель рискует стать в приложениях и на сайтах для знакомств. Пользователю предлагают сходить на концерт или спектакль и присылают фальшивую ссылку для покупки билетов. Человек теряет деньги за билет, а когда пытается оформить возврат через липовую "техподдержку", с его карты могут списать все оставшиеся средства.
Кроме того, мошенники не гнушаются покупкой настоящих, но дешевых билетов, чтобы отредактировать их под VIP-категорию и продать по завышенной цене, представившись перекупщиками. При этом они предлагают клиенту убедиться в том, что билет настоящий и оплатить его сразу после прохода в зал. В итоге человек сканирует код на турникете, переводит мошенникам деньги за якобы премиальный билет, но добравшись до места, обнаруживает, что оно занято настоящим владельцем – ведь отредактированное в фоторедакторе место ему на самом деле не принадлежит, заключила Ермолаева.
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