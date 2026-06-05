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Диетолог назвала допустимую порцию мороженого - РИА Новости, 05.06.2026
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02:56 05.06.2026 (обновлено: 10:15 05.06.2026)
Диетолог назвала допустимую порцию мороженого

РИА Новости: мороженое лучше не есть больше 100 граммов за раз

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМороженное
Мороженное - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова рекомендует есть не более 70–100 граммов мороженого за раз и не чаще одного-двух раз в неделю.
  • Хорошей альтернативой классическому мороженому являются фруктовый лед, сорбет и домашнее мороженое.
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Мороженое лучше не есть больше 100 граммов за раз и чаще одного-двух раз в неделю, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Порция не должна превышать 70-100 граммов, (лучше есть мороженое - ред.) не чаще одного-двух раз в неделю", - сказала врач.
Ямилова отметила, что, как и любую сладость, включать мороженое в рацион нужно грамотно, соблюдая определенные правила.
"Хорошей альтернативой классическому мороженому являются более легкие и полезные десерты: фруктовый лед, сорбет - замороженное фруктовое пюре без добавления молока, жиров и сахара - и домашнее мороженое", - добавила собеседница агентства.
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