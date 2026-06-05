Диетолог назвала допустимую порцию мороженого

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова рекомендует есть не более 70–100 граммов мороженого за раз и не чаще одного-двух раз в неделю.

Хорошей альтернативой классическому мороженому являются фруктовый лед, сорбет и домашнее мороженое.

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Мороженое лучше не есть больше 100 граммов за раз и чаще одного-двух раз в неделю, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Порция не должна превышать 70-100 граммов, (лучше есть мороженое - ред.) не чаще одного-двух раз в неделю", - сказала врач.

Ямилова отметила, что, как и любую сладость, включать мороженое в рацион нужно грамотно, соблюдая определенные правила.