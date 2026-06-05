Проблема свободы слова остро стоит в Молдавии, заявил экс-премьер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проблема свободы слова остро стоит в Молдавии, нарушаются также права человека и работа средств массовой информации, заявил в интервью РИА Новости президент национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, экс-премьер страны Василий Тарлев.