Мишустин назначил Кореняко замглавы Росавиации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин назначил Артема Кореняко заместителем руководителя Росавиации.
- Распоряжение о назначении размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Артема Кореняко заместителем руководителя Росавиации, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Назначить Кореняко Артема Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в документе.
Согласно информации на сайте Росавиации, до этого Кореняко занимал должность советника руководителя Росавиации.
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17 октября 2025, 22:02