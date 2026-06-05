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Мишустин назначил Кореняко замглавы Росавиации - РИА Новости, 05.06.2026
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21:41 05.06.2026 (обновлено: 23:43 05.06.2026)
Мишустин назначил Кореняко замглавы Росавиации

Мишустин назначил Артема Кореняко заместителем руководителя Росавиации

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин назначил Артема Кореняко заместителем руководителя Росавиации.
  • Распоряжение о назначении размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Артема Кореняко заместителем руководителя Росавиации, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить Кореняко Артема Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", - говорится в документе.
Согласно информации на сайте Росавиации, до этого Кореняко занимал должность советника руководителя Росавиации.
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РоссияАртем КоренякоМихаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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