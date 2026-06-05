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Мирзиеев прокомментировал совместное с Россией строительство АЭС - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:45 05.06.2026 (обновлено: 18:54 05.06.2026)
Мирзиеев прокомментировал совместное с Россией строительство АЭС

Мирзиеев: строительство АЭС при участии России создаст энергозащищенность страны

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что проект строительства АЭС при участии РФ даст серьезную основу энергозащищенности страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект строительства АЭС в Узбекистане при участии РФ даст серьезную основу энергозащищенности страны, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы очень долго занимались проектом (строительства АЭС совместно с РФ – ред.)… Этот проект принесет очень серьезную основу энергозащищенности, энергобезопасности республике Узбекистан", - заявил он.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Узбекистан намерен строить новые АЭС с участием России, заявил Мирзиеев
Вчера, 18:49
 
ПМЭФ-2026РоссияУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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