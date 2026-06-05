Мирзиеев прокомментировал совместное с Россией строительство АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что проект строительства АЭС при участии РФ даст серьезную основу энергозащищенности страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект строительства АЭС в Узбекистане при участии РФ даст серьезную основу энергозащищенности страны, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы очень долго занимались проектом (строительства АЭС совместно с РФ – ред.)… Этот проект принесет очень серьезную основу энергозащищенности, энергобезопасности республике Узбекистан", - заявил он.