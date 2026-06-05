Миризеев рассказал о совместных промпарках Узбекистана и России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на ПМЭФ о хороших результатах совместных промышленных парков Узбекистана и России в пяти регионах республики.
- Среди проектов выделяется создание вагоностроительного кластера в Ташкенте.
- В 2022 и 2023 годах в Ташкентской и Джизакской областях были открыты химико-индустриальные технопарки, а также достигнуты договоренности о создании еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков «Алабуга» и «Мастер».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Совместные промышленные парки Узбекистана и России в пяти регионах республики дают хорошие результаты, создается вагоностроительный кластер, заявил узбекский президент Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
"Среди проектов особое внимание заслуживают совместные промышленные парки в пяти регионах Узбекистана. Это дает хорошие результаты нашей совместной работы. И создание вагоностроительного кластера в Ташкенте", - сказал Мирзиёев.
Узбекистан и Россия активно сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области открылся химико-индустриальный технопарк "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области. Спустя полгода были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер".