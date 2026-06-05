Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирзиеев пригласил инвесторов для создания новых индустриальных цепочек в республике.
- Пленарное заседание с его участием прошло на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ пригласил инвесторов для создания новых индустриальных цепочек в республике.
"Приглашаем (в Узбекистан - ред.) присутствующих здесь инвесторов в создание новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.