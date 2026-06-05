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Мирзиеев пригласил инвесторов для создания новых индустриальных цепочек - РИА Новости, 05.06.2026
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17:42 05.06.2026 (обновлено: 17:56 05.06.2026)
Мирзиеев пригласил инвесторов для создания новых индустриальных цепочек

Мирзиеев пригласил инвесторов для создания индустриальных цепочек в Узбекистане

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирзиеев пригласил инвесторов для создания новых индустриальных цепочек в республике.
  • Пленарное заседание с его участием прошло на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ пригласил инвесторов для создания новых индустриальных цепочек в республике.
"Приглашаем (в Узбекистан - ред.) присутствующих здесь инвесторов в создание новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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