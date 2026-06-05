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Мирзиеев рассказал о перспективах сотрудничества России и Узбекистана - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:32 05.06.2026
Мирзиеев рассказал о перспективах сотрудничества России и Узбекистана

Мирзиеев назвал цифровизацию перспективным направлением сотрудничества с Россией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал цифровизацию перспективным направлением сотрудничества с Россией.
  • Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Перспективным направлением сотрудничества России и Узбекистана является цифровизация, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
"Перспективным направлением сотрудничества, безусловно, является цифровизация, которая становится новым языком экономики", - сказал узбекский лидер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ
Пленарное заседание ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026УзбекистанРоссияШавкат Мирзиеев
 
 
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