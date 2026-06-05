Мирзиеев рассказал о перспективах сотрудничества России и Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал цифровизацию перспективным направлением сотрудничества с Россией.
- Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Перспективным направлением сотрудничества России и Узбекистана является цифровизация, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
"Перспективным направлением сотрудничества, безусловно, является цифровизация, которая становится новым языком экономики", - сказал узбекский лидер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ