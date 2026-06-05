Мирзиеев предложил создать платформу развития человеческого капитала

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на ПМЭФ предложил России создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на ПМЭФ предложил России создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала.
"Предлагаем создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала", - сказал Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.