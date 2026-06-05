Мирзиеев предложил сформировать совместную с Россией цифровую экосистему

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил России начать формирование совместной цифровой экосистемы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан предлагает РФ начать формирование совместной цифровой экосистемы.
"С целью углубления сотрудничества предлагаем начать формирование совместной цифровой экосистемы. Она могла бы включить сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов", - сказал Мирзиеев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.