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Мирзиеев предложил сформировать совместную с Россией цифровую экосистему - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:25 05.06.2026 (обновлено: 17:36 05.06.2026)

Мирзиеев предложил сформировать совместную с Россией цифровую экосистему

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил России начать формирование совместной цифровой экосистемы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан предлагает РФ начать формирование совместной цифровой экосистемы.
"С целью углубления сотрудничества предлагаем начать формирование совместной цифровой экосистемы. Она могла бы включить сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов", - сказал Мирзиеев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Мирзиеев рассказал о перспективах сотрудничества России и Узбекистана
Вчера, 17:32
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияУзбекистанШавкат МирзиеевЭкономика
 
 
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