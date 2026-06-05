Мирзиеев: Узбекистан открыт к партнерству с российскими маркетплейсами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил об открытости узбекского бизнеса к технологическому партнерству с российскими маркетплейсами.
- Заявление было сделано на пленарном заседании ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Узбекский бизнес открыт к технологическому партнерству с российскими маркетплейсами, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Узбекский бизнес активно развивает цифровые решения и одновременно открыт к технологическому партнерству с широким кругом стран, к примеру, через российские маркетплейсы и цифровые сервисы", - сказал Мирзиеев в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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