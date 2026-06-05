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Узбекистан выступает за технологическую индустриализацию, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:24 05.06.2026 (обновлено: 17:29 05.06.2026)
Узбекистан выступает за технологическую индустриализацию, заявил Мирзиеев

Мирзиеев: Узбекистан выступает за формирование технологической индустриализации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил на ПМЭФ о поддержке инициативы формирования евразийского пояса технологической индустриализации.
  • Инициатива направлена на объединение промышленного потенциала, ресурсов, рынков и компетенций больших пространств кооперации.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Узбекистан выступает за формирование пояса технологической индустриализации, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы ориентируемся на большие пространства кооперации, способные объединять промышленный потенциал, ресурсы, рынки и компетенции. Именно поэтому выступаем с инициативой формирования евразийского пояса технологической индустриализации", - сказал Мирзиёев.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
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ПМЭФ-2026УзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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