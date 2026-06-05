Узбекистан готов работать с Россией в сфере мирного атома, заявил Мирзиеев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о намерении страны совместно с Россией работать в разных сферах мирного применения атома.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Узбекистан намерен работать с Россией в разных сферах мирного применения атома, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
"(Есть - ред.) намерение совместно работать (с РФ - ред.) и в других сферах применения мирного атома", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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