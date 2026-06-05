Узбекистан готов работать с Россией в сфере мирного атома, заявил Мирзиеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Узбекистан намерен работать с Россией в разных сферах мирного применения атома, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.