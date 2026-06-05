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Мирзиеев оценил портфель совместных проектов России и Узбекистана - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:22 05.06.2026 (обновлено: 17:27 05.06.2026)
Мирзиеев оценил портфель совместных проектов России и Узбекистана

Мирзиеев: портфель совместных проектов России и Узбекистана превышает $50 млрд

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Портфель совместных проектов Узбекистана и России превышает 50 миллиардов долларов, заявил Шавкат Мирзиеев.
  • Президент Узбекистана сделал заявление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Портфель совместных проектов Узбекистана и России превышает 50 миллиардов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
«
"Текущий портфель совместных с РФ проектов превышает 50 миллиардов долларов", - сказал Мирзиеев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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