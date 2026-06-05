Мирзиеев оценил портфель совместных проектов России и Узбекистана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Портфель совместных проектов Узбекистана и России превышает 50 миллиардов долларов, заявил Шавкат Мирзиеев.
- Президент Узбекистана сделал заявление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Портфель совместных проектов Узбекистана и России превышает 50 миллиардов долларов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.