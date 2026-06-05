Мирзиеев рассказал о росте товарооборота между Россией и Узбекистаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Узбекистан и Россия за десять лет нарастили товарооборот более чем втрое, заявил Шавкат Мирзиеев.
- Страны перешли от простой торговли товарами к сложным индустриальным цепочкам и технологическим альянсам, добавил он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Узбекистан и РФ за десять лет нарастили товарооборот более чем втрое, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Мы прошли путь от простой торговли товарами к сложным индустриальным цепочкам, технологическим альянсам, совместному проектированию локализации производств. По нашей статистике, за десять лет взаимный товарооборот вырос более чем в три раза", - сказал Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.