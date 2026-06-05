Мирзиеев заявил, что отношения России и Узбекистана входят в новую эру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Россия является для Узбекистана проверенным временем союзником.
- Отношения двух стран, по его словам, вступили в новую эру и стали многоуровневыми и разноплановыми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия является для Узбекистана проверенным временем союзником, отношения двух стран входят в новую эру, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Россия для Узбекистана больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым", - сказал Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.