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Мирзиеев заявил, что отношения России и Узбекистана входят в новую эру - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:20 05.06.2026 (обновлено: 17:26 05.06.2026)
Мирзиеев заявил, что отношения России и Узбекистана входят в новую эру

Мирзиеев: отношения России и Узбекистана входят в новую эру

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкПленарное заседание ПМЭФ-2026
Пленарное заседание ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Пленарное заседание ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Россия является для Узбекистана проверенным временем союзником.
  • Отношения двух стран, по его словам, вступили в новую эру и стали многоуровневыми и разноплановыми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия является для Узбекистана проверенным временем союзником, отношения двух стран входят в новую эру, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Россия для Узбекистана больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым", - сказал Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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