Мирзиеев: Узбекистан становится центром экономического роста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Узбекистан и Центральная Азия становятся самостоятельным центром экономического роста.
- По словам президента, в регионе сходятся транспортные, технологические и демографические контуры будущего, формируется перекресток основных коммуникаций между Севером и Югом, Западом и Востоком.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Узбекистан и Центральная Азия становятся центром экономического роста, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
"Узбекистан и Центральная Азия в целом становятся самостоятельным центром экономического роста. Здесь сходятся транспортные, технологические и демографические контуры будущего, здесь формируется перекресток основных коммуникаций между Севером и Югом, Западом и Востоком", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.