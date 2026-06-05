Мирзиеев назвал ПМЭФ одной из самых авторитетных площадок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал Петербургский международный экономический форум авторитетной и востребованной площадкой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Петербургский международный экономический форум является авторитетной и востребованной площадкой.
"Для меня большая честь принимать участие на Петербургском международном экономическом форуме, который за три десятилетия своего существования стал одной из самых авторитетных и востребованных площадок для обмена мнениями по мировой повестке", - заявил он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.