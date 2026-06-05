Мирзиеев назвал ПМЭФ одной из самых авторитетных площадок

"Для меня большая честь принимать участие на Петербургском международном экономическом форуме, который за три десятилетия своего существования стал одной из самых авторитетных и востребованных площадок для обмена мнениями по мировой повестке", - заявил он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).