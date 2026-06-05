Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума

Мирзиеев: при потрясениях в мировой экономике возрастает роль государств

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в условиях потрясений в мировой экономике возрастает роль государств и регионов, играющих консолидирующую роль.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Роль государств и регионов, играющих консолидирующую роль, возрастает в условиях потрясений в мировой экономике, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.

"В условиях турбулентности в мировой экономике растет значение государств и регионов, играющих консолидирующую роль", - сказал он.