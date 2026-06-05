Мирзиеев: при потрясениях в мировой экономике возрастает роль государств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в условиях потрясений в мировой экономике возрастает роль государств и регионов, играющих консолидирующую роль.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Роль государств и регионов, играющих консолидирующую роль, возрастает в условиях потрясений в мировой экономике, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
"В условиях турбулентности в мировой экономике растет значение государств и регионов, играющих консолидирующую роль", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.