Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что конкуренция переходит в сферу технологий.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Конкуренция все чаще проявляется не только в борьбе за рынки и природные ресурсы, но переходит в сферу технологий, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.

"Конкуренция все чаще проявляется не только в борьбе за рынки и природные ресурсы. Она переходит в сферу технологий", - сказал узбекский лидер.