Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что конкуренция переходит в сферу технологий.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Конкуренция все чаще проявляется не только в борьбе за рынки и природные ресурсы, но переходит в сферу технологий, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
"Конкуренция все чаще проявляется не только в борьбе за рынки и природные ресурсы. Она переходит в сферу технологий", - сказал узбекский лидер.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.