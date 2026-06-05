Мир переживает глубокую перестройку, заявил Мирзиеев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что мир переживает глубокую перестройку и создается новая архитектура глобальной экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мир переживает глубокую перестройку, создается новая архитектура глобальной экономики, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на пленарном заседании ПМЭФ.
"Уважаемые участники форума, сегодня именно здесь, на берегах Невы, помня о прошлом, мы обсуждаем вопросы будущего и новой архитектуры глобальной экономики... Это новая архитектура глобальной экономики. Мы все видим, ощущаем и чувствуем. Мир переживает глубокую перестройку", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.