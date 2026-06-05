Посол рассказал, когда миротворцы могут покинуть Приднестровье

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"Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определенных условий. Об этом было заявлено и в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно, о том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров, переговорного процесса на основе того международно признанного формата, который получил такое название "5+2", — сказал дипломат на полях ПМЭФ.