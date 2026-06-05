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Посол рассказал, когда миротворцы могут покинуть Приднестровье - РИА Новости, 05.06.2026
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05:55 05.06.2026 (обновлено: 06:50 05.06.2026)
Посол рассказал, когда миротворцы могут покинуть Приднестровье

Озеров: миротворцы могут покинуть ПМР, если так решат на переговорах

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМиротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье
Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Миротворец ВС РФ у КПП МС на трассе Бендеры-Кишинёв в Приднестровье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова рассмотреть вопрос о выводе миротворцев из Приднестровья.
  • Вывод миротворцев возможен только по результатам переговоров в формате "5+2", заявил посол в Молдавии Олег Озеров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от вывода миротворцев из Приднестровья, но такое решение может быть принято только по результатам переговоров по урегулированию в регионе в формате "5+2", заявил РИА Новости посол в Молдавии Олег Озеров.
«
"Россия никогда не отказывалась от вывода своих войск, но при соблюдении определенных условий. Об этом было заявлено и в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно, о том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров, переговорного процесса на основе того международно признанного формата, который получил такое название "5+2", — сказал дипломат на полях ПМЭФ.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
На прошлой неделе директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил РИА Новости, что Россия будет готова обсудить вывод войск из Приднестровья в случае прогресса в мирном процессе.
ПМР, 60 процентов жителей которой составляют русские и украинцы, добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Там опасались, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Россия улучшает механизм выдачи гражданства жителям ПМР, заявил посол
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ПМЭФ-2026РоссияМолдавияСтамбулОлег ОзеровОБСЕ
 
 
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