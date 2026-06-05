Минобороны ответило Путину на обращение к бойцам в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обратился к военнослужащим в зоне СВО с фразой "Работайте, братья".
- Минобороны России ответило на обращение фразой "Работаем".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны РФ ответило президенту РФ Владимиру Путину, который обратился к военнослужащим в зоне СВО в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
В пятницу, выступая на ПМЭФ, глава государства сказал, что вся страна смотрит на российских бойцов на линии боевого соприкосновения, гордится ими и надеется на них. Путин обратился к бойцам с фразой "работайте, братья".