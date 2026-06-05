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Минобороны ответило Путину на обращение к бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:31 05.06.2026
Минобороны ответило Путину на обращение к бойцам в зоне СВО

МО РФ ответило Путину, обратившемуся с фразой "работайте, братья" к бойцам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин обратился к военнослужащим в зоне СВО с фразой "Работайте, братья".
  • Минобороны России ответило на обращение фразой "Работаем".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны РФ ответило президенту РФ Владимиру Путину, который обратился к военнослужащим в зоне СВО в ходе пленарной сессии ПМЭФ.
В пятницу, выступая на ПМЭФ, глава государства сказал, что вся страна смотрит на российских бойцов на линии боевого соприкосновения, гордится ими и надеется на них. Путин обратился к бойцам с фразой "работайте, братья".
"Работаем", - говорится в сообщении МО РФ на платформе "Макс".
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