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Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из плена - РИА Новости, 05.06.2026
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Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из плена

Минобороны показало кадры возвращения российских военных с Украины

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории.
  • На кадрах показано, как они выходят из здания и садятся в автобус. Там военные кричат "Ура! Мы дома!".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.
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На кадрах Минобороны показано, как российские военнослужащие выходят из здания и садятся в автобус. В транспортном средстве они кричат "Ура! Мы дома!".
Военнослужащих доставили в Белоруссию, там с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Кроме того, они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Бойцов доставят в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.
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