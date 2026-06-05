Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися из плена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны показало видео с бойцами, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории.
- На кадрах показано, как они выходят из здания и садятся в автобус. Там военные кричат "Ура! Мы дома!".
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало видеоролик с военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ.
На кадрах Минобороны показано, как российские военнослужащие выходят из здания и садятся в автобус. В транспортном средстве они кричат "Ура! Мы дома!".
Военнослужащих доставили в Белоруссию, там с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Кроме того, они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Бойцов доставят в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Гуманитарное посредничество при возвращении оказали ОАЭ.