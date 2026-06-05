В МФКК призвали мировое сообщество поддержать Ливан

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МФКК Томмазо Делла Лонга заявил, что международное сообщество должно проявить большую солидарность с Ливаном и поддержать его.

В ООН запустили новый призыв о помощи Ливану, запросив дополнительные 331,5 миллиона долларов для оказания помощи 1,4 миллионам человек.

Делла Лонга выразил обеспокоенность по поводу безопасного доступа волонтеров и парамедиков Ливанского Красного Креста к населению и осудил удары по медперсоналу в Ливане.

ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Международное сообщество должно проявить большую солидарность с Ливаном и поддержать его, заявил РИА Новости официальный представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Томмазо Делла Лонга.

Он отметил, что Ливан - это страна, которая пережила несколько кризисов за последние годы, но всегда открывает двери для беженцев, будь то палестинцы или сирийцы.

"И теперь они снова оказались в цикле насилия, где каждый пятый житель Ливана является перемещенным лицом, 1,12 миллиона человек. Международное сообщество должно дать политическое решение ливанцам, обеспечив мир и стабильность, а также рассмотреть среднесрочную и долгосрочную поддержку и гораздо большую солидарность с Ливаном", - сказал официальный представитель МФКК.

В пятницу в ООН запустили новый призыв о помощи Ливану, запросив дополнительные 331,5 миллиона долларов для оказания помощи 1,4 миллионам человек, в результате чего общая сумма запрашиваемого финансирования составляет 639,9 миллиона долларов. По состоянию на 31 мая получено лишь 185,9 миллиона долларов.

Делла Лонга отметил, что также вызывает беспокойство вопрос безопасного доступа волонтеров и парамедиков Ливанского Красного Креста к населению. Он подчеркнул, что МФКК осуждает удары по медперсоналу в Ливане, совершенные несмотря на заметные отличительные значки, и призывает к обеспечению безопасности волонтеров медицинских бригад в стране.

"К сожалению, мы потеряли двух коллег, и оба погибли во время спасательной операции на машинах скорой помощи, на которых были четко обозначены эмблемы МФКК. Это особенно шокирует, потому что, как вы знаете, эмблема Красного Креста и Полумесяца является защитной эмблемой, юридически признанной во всем мире", - отметил он.

Гуманитарные бригады и медицинские работники должны пользоваться уважением и защитой при любых обстоятельствах, включая, разумеется, и гражданское население, отметил Делла Лонга.

Ранее в МФКК сообщили, что за первые пять месяцев 2026 года погибли 18 волонтеров и сотрудников национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в их число входят шесть сотрудников из Ирана и Ливана.

В ночь на четверг госдепартамент США по итогам четвертого раунда ливано-израильских переговоров в Вашингтоне объявил о достижении соглашения о прекращении огня при американском посредничестве. Израильская армия утром в четверг заявила, что продолжит боевые действия в буферной зоне на юге Ливана в рамках объявленной Вашингтоном договоренности о реализации режима прекращения, заявил министр обороны Исраэль Кац. Президент Ливана Джозеф Аун в четверг заявил, что режим прекращения огня между Ливаном и Израилем может начать действовать в течение суток.

Руководство ливанского движения "Хезболлах" подчеркнуло, что согласно на прекращение огня только при условии отказа Израиля от ударов по всей территории Ливана, включая южные регионы.