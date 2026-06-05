Делегация США на ПМЭФ-2026 носит значки-матрешки с изображением флага США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Члены делегации США на ПМЭФ-2026 носят значки в виде матрешек с изображением американского флага.
- Форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Члены делегации США на Петербургском международном экономическом форуме носят значки в виде матрешек с изображением американского флага, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, такой значок-матрешка виднеется на лацкане пиджака у председателя комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука-младшего.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.