Делегация США на ПМЭФ-2026 носит значки-матрешки с изображением флага США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Члены делегации США на Петербургском международном экономическом форуме носят значки в виде матрешек с изображением американского флага, передает корреспондент РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.