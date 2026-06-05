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Эррол Маск поделился ожиданиями от выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:33 05.06.2026
Эррол Маск поделился ожиданиями от выступления Путина на ПМЭФ

Эррол Маск заявил, что ожидает здравомыслящего выступления Путина на ПМЭФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский инженер и предприниматель Эррол Маск
Американский инженер и предприниматель Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Американский инженер и предприниматель Эррол Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, направляется на пленарную сессию Петербургского международного экономического форума, где выступит президент Владимир Путин.
  • Эррол Маск ожидает "очень хорошего" и "здравомыслящего" выступления Путина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, направляясь на пленарную сессию Петербургского международного экономического форума, на котором выступит президент РФ Владимир Путин, сообщил РИА Новости, что ожидает "очень хорошего", "здравомыслящего" выступления.
"Я ожидаю здравого смысла", - сказал агентству Маск, отвечая на вопрос о том, с какими ожиданиями он идет на пленарную сессию ПМЭФ, на которой выступит президент РФ.
Он также добавил, что, по его мнению, выступление будет "очень хорошим".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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