Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск, направляется на пленарную сессию Петербургского международного экономического форума, где выступит президент Владимир Путин.
- Эррол Маск ожидает "очень хорошего" и "здравомыслящего" выступления Путина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, южноафриканский предприниматель Эррол Маск, направляясь на пленарную сессию Петербургского международного экономического форума, на котором выступит президент РФ Владимир Путин, сообщил РИА Новости, что ожидает "очень хорошего", "здравомыслящего" выступления.
Он также добавил, что, по его мнению, выступление будет "очень хорошим".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Отец Маска рассказал о найденной в Москве цивилизации
1 апреля, 13:30