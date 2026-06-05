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Масштабную программу ремонта энергообъектов реализуют в Рязанской области - РИА Новости, 05.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
16:39 05.06.2026
Масштабную программу ремонта энергообъектов реализуют в Рязанской области

Малков на ПМЭФ обсудил Масштабную программу ремонта энергообъектов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках ПМЭФ обсудил масштабную программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов, которая будет реализована в регионе в этом году, сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Малкова и генерального директора ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Бориса Эбзеева.
"В 2026 году филиал "Россети Центр и Приволжье" – "Рязаньэнерго" реализует масштабную программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов. Энергетики обновят свыше 200 трансформаторных подстанций и более 440 единиц оборудования подстанций 35-110 кВ, расчистят свыше 1600 гектаров просек в охранных зонах линий электропередачи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что компания также планирует построить и реконструировать 337 километров линий электропередачи, ввести 14 МВА трансформаторной мощности, модернизировать подстанционное оборудование и внедрить современные системы автоматизации распределительных сетей российского производства.
"Важно, чтобы развитие энергетической инфраструктуры соответствовало темпам развития региона. Совместно продолжим держать на контроле решение вопросов содержания и модернизации сетей, а также подключения новых объектов", – приводятся в сообщении слова Малкова.
 
Рязанская областьПавел МалковПМЭФ
 
 
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