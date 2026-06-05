Масштабную программу ремонта энергообъектов реализуют в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках ПМЭФ обсудил масштабную программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов, которая будет реализована в регионе в этом году, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Рязанской области Малкова и генерального директора ПАО "Россети Центр" – управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" Бориса Эбзеева.

"В 2026 году филиал "Россети Центр и Приволжье" – "Рязаньэнерго" реализует масштабную программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов. Энергетики обновят свыше 200 трансформаторных подстанций и более 440 единиц оборудования подстанций 35-110 кВ, расчистят свыше 1600 гектаров просек в охранных зонах линий электропередачи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания также планирует построить и реконструировать 337 километров линий электропередачи, ввести 14 МВА трансформаторной мощности, модернизировать подстанционное оборудование и внедрить современные системы автоматизации распределительных сетей российского производства.