Маккартни побил собственный рекорд по количеству альбомов в топе чартов

"Пол Маккартни продолжает лидировать в Official Charts как самый успешный музыкант всех времен … теперь он может похвастаться невероятными 24 альбомами, занявшими первую сточку чартов", - сообщается на сайте агрегатора.

Маккартни был басистом Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью.