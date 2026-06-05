Маккартни побил собственный рекорд по количеству альбомов в топе чартов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пол Маккартни побил собственный рекорд по количеству альбомов в топе музыкальных чартов после выхода нового альбома The Boys of Dungeon Lane.
- Альбом The Boys of Dungeon Lane — это первый сольный альбом бывшего участника The Beatles за пять лет, он содержит 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 годы.
ЛОНДОН, 5 июн - РИА Новости. Британский музыкант Пол Маккартни после выхода нового альбома под названием The Boys of Dungeon Lane побил собственный рекорд по количеству альбомов в топе музыкальных чартов, сообщил в пятницу британский агрегатор рейтингов Official Charts.
Альбом Маккартни поступил в продажу в прошлую пятницу. Он содержит 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 годы. Это первый сольный альбом бывшего члена Beatles за пять лет.
"Пол Маккартни продолжает лидировать в Official Charts как самый успешный музыкант всех времен … теперь он может похвастаться невероятными 24 альбомами, занявшими первую сточку чартов", - сообщается на сайте агрегатора.
В частности, 15 альбомов, занявших первую строчку, были выпущены Маккартни в составе The Beatles, два вместе с группой Wings, шесть были сольными проектами и один был выпущен вместе с его женой, Линдой Маккартни.
Новый альбом 83-летний Маккартни посвятил воспоминаниям о родном Ливерпуле, а также миру до того, как группа Beatles обрела мировую славу. Упомянутая в названии альбома улица Данджн-лейн находится недалеко от улицы Джон энд Фортлин-роуд, где в молодости жил Маккартни.
Маккартни был басистом Beatles с 1960 по 1970 годы. После ухода из коллектива и до настоящего времени он занимается сольной деятельностью.