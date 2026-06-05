Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел трехстороннюю встречу с представителями России, Китая и Ирана.
- На встрече представители стран донесли до МАГАТЭ свою позицию о том, что Ирану в нынешних обстоятельствах трудно выполнять свои обязательства.
ВЕНА, 5 июн - РИА Новости. Россия, Китай и Иран донесли до МАГАТЭ свою позицию по иранскому вопросу, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.
"По сути это была встреча, на которой они вновь изложили свой основной подход к данному вопросу. В частности, они подчеркивали то, что, насколько я понимаю их позицию, считают необходимым признать: в нынешних обстоятельствах Ирану крайне трудно выполнять свои обязательства. Поэтому я вновь изложил свою точку зрения, и в основном разговор сводился именно к этому ", - заявил Гросси журналистам в Вене.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.