Лихачев провел телефонный разговор с Гросси

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг провел новый телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.