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Лихачев провел телефонный разговор с Гросси - РИА Новости, 05.06.2026
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11:25 05.06.2026 (обновлено: 11:31 05.06.2026)
Лихачев провел телефонный разговор с Гросси

Алексей Лихачев провел телефонный разговор с Рафаэлем Гросси

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.
  • Главной темой разговора стала сложная ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС на фоне усилившихся ударов ВСУ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг провел новый телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.
"Росатом" сообщал в понедельник, что Лихачев и Гросси обсудили по телефону безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ.
"Вчера, 4 июня, я повторно созвонился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Состоявшийся разговор стал продолжением нашей дискуссии, которую мы начали в понедельник. Главной темой разговора с господином Гросси, к сожалению, стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре", - сообщил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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