Лихачев провел телефонный разговор с Гросси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.
- Главной темой разговора стала сложная ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС на фоне усилившихся ударов ВСУ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг провел новый телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и Энергодара.
"Росатом" сообщал в понедельник, что Лихачев и Гросси обсудили по телефону безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ.
"Вчера, 4 июня, я повторно созвонился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Состоявшийся разговор стал продолжением нашей дискуссии, которую мы начали в понедельник. Главной темой разговора с господином Гросси, к сожалению, стала запредельно тяжелая ситуация, складывающаяся вокруг Запорожской АЭС и в Энергодаре", - сообщил Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.