МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС для ремонта ЛЭП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МАГАТЭ организовало локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
- Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, но без пострадавших и критических разрушений, радиационный фон в норме.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи, заявление опубликовано в соцсети X.
Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.