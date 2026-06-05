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МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС для ремонта ЛЭП - РИА Новости, 05.06.2026
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08:34 05.06.2026
МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня у ЗАЭС для ремонта ЛЭП

МАГАТЭ сообщило о введении режима прекращения огня вблизи ЗАЭС для ремонта ЛЭП

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МАГАТЭ организовало локальный режим прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи.
  • Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС, но без пострадавших и критических разрушений, радиационный фон в норме.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МАГАТЭ заявило о вступлении в силу в пятницу организованного им локального режима прекращения огня рядом с ЗАЭС для ремонта линий электропередачи, заявление опубликовано в соцсети X.
"Сегодня на передовой недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ, что открывает путь для проведения критически важного ремонта линий электропередачи, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии", - говорится в заявлении агентства.
Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.
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