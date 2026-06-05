Пять компаний по выпуску стройматериалов возвели в Москве

Пять компаний по выпуску стройматериалов возвели в Москве

© Фото : Пресс-служба ДИПП Пять компаний по выпуску стройматериалов возвели в Москве

Ликсутов: пять компаний по выпуску стройматериалов возвели в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В 2025 году в Москве в рамках масштабных инвестиционных проектов построили пять новых предприятий по выпуску продукции для строительной отрасли, рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что по поручению московского градоначальника Сергея Собянина масштабные инвестиционные проекты помогают столице запускать современные производства и увеличивать выпуск нужной продукции для ключевых отраслей экономики.

"В 2025 году в столице начали работу пять новых площадок для строительного сектора. Совокупная площадь предприятий составила почти 200 тысяч квадратных метров, объем вложений превысил 25,4 миллиарда рублей, а ввод объектов в эксплуатацию обеспечил москвичам свыше 2,6 тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Площадь самого крупного объекта, "Комбината инновационных технологий — Монарх" в районе Внуково, превысила 120 тысяч квадратных метров. Предприятие рассчитано на работу до 2,5 тысячи человек. Завод обеспечивает полный цикл выпуска крупногабаритных модулей — от сборки каркаса до отделочных работ, включая устройство фасадов, установку окон и монтаж внутренней инженерии. Площадь одного модуля может достигать 100 квадратных метров, что позволяет использовать технологию при возведении жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов указал, что в столице продолжается развитие современных производств для строительной сферы с высокой степенью роботизации и внедрением передовых технологических решений. Среди новых объектов — первый в Центральном федеральном округе полностью автоматизированный завод по производству автоклавного газобетона с системой цифрового управления.

"Кроме того, в Зеленограде возведено предприятие по выпуску крупноформатных архитектурных стеклопакетов, производственная линия которого оснащена системами автоматизированного перемещения стекла, а также завод по изготовлению стеклопрозрачных конструкций и модульных фасадов с применением префаб-технологий. При этом в производстве предусматривается использование отечественного сырья. Совокупно на трех промышленных площадках создано 530 новых рабочих мест", — отметил Гарбузов.

Также в Зеленограде созданы три современных завода общей площадью более 60 тысяч квадратных метров, на базе которых налажен выпуск критически важной для строительной отрасли продукции.

Московский стандарт качества строительства обеспечивает системная работа сотрудников "Контроля Москвы".

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что суммарно на стройплощадках столичных промышленных объектов МаИП для строительной отрасли инспекторы организации провели 32 выездные проверки. В мероприятиях также принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они выполняли комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия качества работ и материалов утвержденным проектным решениям. В результате комитет ввел предприятия в эксплуатацию, оформив соответствующие разрешения.

Масштабные инвестиционные проекты реализуются в столице с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития экономики Москвы. Благодаря им инвесторы получают возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие здания с обязательствами по созданию рабочих мест.