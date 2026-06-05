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Ликсутов: столичная промышленность продолжает расти - РИА Новости, 05.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 05.06.2026
Ликсутов: столичная промышленность продолжает расти

Максим Ликсутов: промышленность столицы показала рост на 12,2 процента

© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыПромышленность Москвы
Промышленность Москвы - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Промышленность Москвы
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Промышленность Москвы показала рост на 12,2 процента в январе-апреле этого года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил в рамках ПМЭФ-2026 заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию индустриальной сферы. За четыре месяца этого года рост столичной промышленности составил 12,2 процента по сравнению с январем — апрелем 2025-го. Такие показатели стали результатом, в том числе, последовательного укрепления лидерских позиций столичных высокотехнологичных отраслей, а также реализации комплексной поддержки компаний", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Отмечается, что Москва — ведущий индустриальный центр, где сосредоточены предприятия более чем из 20 обрабатывающих отраслей. Сегодня они выпускают все необходимое для жизни горожан — от продуктов питания до современных медизделий.
"Обрабатывающие производства нарастили объемы с начала года на 12,3 процента. Рост сектора означает, что экономика города укрепляется, в столице создаются новые рабочие места и становится больше доступных и качественных товаров. В центре нашего внимания — высокотехнологичные разработки. Флагман этого направления — ОЭЗ “Технополис Москва”, где сегодня создаются лучшие условия для инновационных площадок", — сказал, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Ежегодно в городе открывается около 150 технологичных предприятий. Уже сейчас в столице работает более 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Гарбузов сообщил, что трехстороннее соглашение о взаимодействии между Минобрнауки РФ, правительством столицы и АНО "Национальные приоритеты" было подписано в рамках ПМЭФ-2026. Оно будет направлено на развитие научно-промышленный потенциал страны, заявил министр московского правительства.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
 
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