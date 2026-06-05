Проект АЭС "Пакш-2" необходим Венгрии, считает Лихачев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект АЭС "Пакш-2" совершенно очевидно необходим Венгрии, у "Росатома" деловой настрой на площадке по расширению строительства, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.