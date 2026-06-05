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Проект АЭС "Пакш-2" необходим Венгрии, считает Лихачев - РИА Новости, 05.06.2026
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15:26 05.06.2026 (обновлено: 15:44 05.06.2026)
Проект АЭС "Пакш-2" необходим Венгрии, считает Лихачев

Лихачев: проект АЭС "Пакш-2" необходим Венгрии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что проект АЭС "Пакш-2" необходим Венгрии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Проект АЭС "Пакш-2" совершенно очевидно необходим Венгрии, у "Росатома" деловой настрой на площадке по расширению строительства, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"На этой площадке у нас планы по наращиванию численности. Все они в рамках текущего бюджета, утвержденного нам правительством Венгрии для работы. И, конечно же, любой сбой может привести к дополнительным задержкам, которые ничего хорошего не нанесут. То, что проект (АЭС "Пакш-2" - ред.) необходим Венгрии, это совершенно очевидно, это, на мой взгляд, не обсуждает венгерское правительство. Тонкости его деталей мы готовы обсуждать, отвечать на все вопросы, но пока у нас очень деловой, хороший настрой на площадке по расширению строительства исключительно в соответствии с действующим проектом", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
После заливки первого бетона в фундамент пятого энергоблока 5 февраля 2026 года объект официально считается строящейся атомной станцией в соответствии со стандартами МАГАТЭ. Ввод в эксплуатацию АЭС "Пакш-2" запланирован на начало 2030-х годов.
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