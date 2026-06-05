Путин рассказал, от чего зависит глобальное лидерство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что глобальное лидерство зависит от способности страны обеспечить собственный суверенитет.
- Он сказал, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глобальное лидерство зависит от способности страны обеспечить собственный суверенитет, гонка за него развернулась и набирает обороты, заявил президент России Владимир Путин.
"Глобальное лидерство зависит от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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