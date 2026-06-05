Путин рассказал, от чего зависит глобальное лидерство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глобальное лидерство зависит от способности страны обеспечить собственный суверенитет, гонка за него развернулась и набирает обороты, заявил президент России Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.