Лекторий АНО "Общественный капитал" впервые открылся на ПМЭФ-2026

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лекторий АНО "Общественный капитал" начал работу на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба организации.

Проект реализован АНО "Общественный капитал" совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС для регионов – участников программы Центра обучения по направлениям Национального рейтинга качества жизни.

"Лекторий – часть большого проекта, который помогает регионам не просто обмениваться опытом, а быстрее внедрять передовые решения в интересах людей. Лучшие практики лидеров Национального рейтинга качества жизни и бизнеса должны работать на конкретный результат – повышение качества жизни граждан и сокращение разрыва между субъектами РФ. В этом мы видим ключевую задачу этой программы", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой.

Лекторий стал практической площадкой, на которой представители компаний и региональных властей презентовали успешные кейсы в сферах социальной ответственности, в частности, инклюзивности, кадровой политики, а также мировых тенденций ведения ответственного бизнеса.

В частности, заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко представил опыт региона по внедрению Стандарта общественного капитала бизнеса. О практиках поддержки предпринимателей, привлечении безработных граждан к предпринимательству через монетизированные центры занятости, переподготовке кадров с учетом реальных запросов со стороны бизнеса рассказали представители Липецкой области, Республики Татарстан и Москвы.

Представители компаний–амбассадоров Стандарта общественного капитала бизнеса - ПАО "Абрау-Дюрсо", АО "МАЗ "Москвич", ООО "Арнест ЮниРусь" и МКАО "ВОКСИС" рассказали, как решают проблему кадрового дефицита, в том числе с помощью инклюзивных практик, и представили другие социальные проекты.