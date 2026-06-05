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Лекторий АНО "Общественный капитал" впервые открылся на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 05.06.2026
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14:58 05.06.2026
Лекторий АНО "Общественный капитал" впервые открылся на ПМЭФ-2026

Лекторий "Общественный капитал" начал работу на ПМЭФ-2026

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ПМЭФ-2026. Работа форума
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лекторий АНО "Общественный капитал" начал работу на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба организации.
Проект реализован АНО "Общественный капитал" совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС для регионов – участников программы Центра обучения по направлениям Национального рейтинга качества жизни.
"Лекторий – часть большого проекта, который помогает регионам не просто обмениваться опытом, а быстрее внедрять передовые решения в интересах людей. Лучшие практики лидеров Национального рейтинга качества жизни и бизнеса должны работать на конкретный результат – повышение качества жизни граждан и сокращение разрыва между субъектами РФ. В этом мы видим ключевую задачу этой программы", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Общественный капитал" Асият Багатыровой.
Лекторий стал практической площадкой, на которой представители компаний и региональных властей презентовали успешные кейсы в сферах социальной ответственности, в частности, инклюзивности, кадровой политики, а также мировых тенденций ведения ответственного бизнеса.
В частности, заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко представил опыт региона по внедрению Стандарта общественного капитала бизнеса. О практиках поддержки предпринимателей, привлечении безработных граждан к предпринимательству через монетизированные центры занятости, переподготовке кадров с учетом реальных запросов со стороны бизнеса рассказали представители Липецкой области, Республики Татарстан и Москвы.
Представители компаний–амбассадоров Стандарта общественного капитала бизнеса - ПАО "Абрау-Дюрсо", АО "МАЗ "Москвич", ООО "Арнест ЮниРусь" и МКАО "ВОКСИС" рассказали, как решают проблему кадрового дефицита, в том числе с помощью инклюзивных практик, и представили другие социальные проекты.
Проект продолжится в рамках работы Центра обучения по направлениям Национального рейтинга качества жизни на базе ВШГУ РАНХиГС.
 
АНО "Общественный капитал"ПМЭФ
 
 
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