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Россию не пригласили на заседание по имплементации Дейтонского соглашения - РИА Новости, 05.06.2026
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14:39 05.06.2026
Россию не пригласили на заседание по имплементации Дейтонского соглашения

Лавров: РФ не пригласили на заседание по имплементации Дейтонского соглашения

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россию не пригласили участвовать в заседании Совета по имплементации мирного Дейтонского соглашения в Сараево.
  • Лавров заявил, что бошняки бойкотируют заседание межправительственной комиссии, а Запад пытается узурпировать работу совета по выполнению Дейтонских соглашений.
  • Глава МИД подчеркнул, что обязательства России по Дейтонскому соглашению являются для нее руководством к действию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россию не пригласили участвовать в заседании Совета по имплементации мирного Дейтонского соглашения в Сараево, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях ПМЭФ с руководителем правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.
Додик рассказал, что два дня назад прошла встреча Совета по имплементации Соглашения в Сараево.
На это российский министр заметил: "Нас туда не пригласили".
Лавров добавил, что "и то, что бошняки бойкотируют заседание межправительственной комиссии, и то, что Запад пытается узурпировать работу совета по выполнению Дейтонских соглашений, говорит только об одном: идет планомерное наступление на Дейтон, и это крайне опасно".
"Мы люди ответственные, поэтому обязательства России по Дейтонскому соглашению является для нас руководством к действию, и сегодня обсудим, какие действия требуется на данном этапе", - заключил глава МИД России.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
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