Россию не пригласили на заседание по имплементации Дейтонского соглашения

Краткий пересказ от РИА ИИ Россию не пригласили участвовать в заседании Совета по имплементации мирного Дейтонского соглашения в Сараево.

Лавров заявил, что бошняки бойкотируют заседание межправительственной комиссии, а Запад пытается узурпировать работу совета по выполнению Дейтонских соглашений.

Глава МИД подчеркнул, что обязательства России по Дейтонскому соглашению являются для нее руководством к действию.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россию не пригласили участвовать в заседании Совета по имплементации мирного Дейтонского соглашения в Сараево, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи на полях ПМЭФ с руководителем правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком.

Додик рассказал, что два дня назад прошла встреча Совета по имплементации Соглашения в Сараево.

На это российский министр заметил: "Нас туда не пригласили".

Лавров добавил, что "и то, что бошняки бойкотируют заседание межправительственной комиссии, и то, что Запад пытается узурпировать работу совета по выполнению Дейтонских соглашений, говорит только об одном: идет планомерное наступление на Дейтон, и это крайне опасно".

"Мы люди ответственные, поэтому обязательства России по Дейтонскому соглашению является для нас руководством к действию, и сегодня обсудим, какие действия требуется на данном этапе", - заключил глава МИД России.