Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал США и Иран продолжать диалог, который идет худо-бедно - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
00:10 05.06.2026 (обновлено: 05:58 05.06.2026)
Лавров призвал США и Иран продолжать диалог, который идет худо-бедно

Лавров: США и Иран должны продолжать диалог, который пока идет худо-бедно

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог между США и Ираном должен продолжаться при посредничестве пакистанцев, а также при содействии Саудовской Аравии и Египта.
  • Лавров отметил, что достигнутая договоренность должна учитывать интересы Ирана и соседних с ним стран.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США и Иран должны продолжать диалог, который идет "худо-бедно", будущая договоренность должна учитывать интересы Ирана и соседних ему стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы всячески поддерживаем диалог, который худо-бедно между Вашингтоном и Тегераном идет, при посредничестве пакистанцев. Саудовцы, египтяне тоже стремятся оказать содействие. И очень важно, чтобы этот диалог все-таки продолжался. И договоренность, которая будет достигнута, должна учитывать интересы Ирана и соседних с ним стран", - отметил Лавров в интервью газете "Известия" на полях ПМЭФ.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Кобяков назвал отношения России и Ирана примером ответственного партнерства
12 мая, 11:24
Он добавил, что важно продвигать диалог между арабскими монархиями и Ираном, чему Россия готова способствовать.
"У нас есть концепция безопасности в Персидском заливе. Мы недавно ее обновили и разослали шести странам Совета Арабских государств залива и в Тегеран", - сказал дипломат.
По словам Лаврова, для стимулирования диалога сначала необходимо "полностью исключить какие-либо военные методы в будущем".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Лавров пожелал успеха переговорному процессу США и Ирана
18 мая, 13:43
 
ПМЭФ-2026В миреИранСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала