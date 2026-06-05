Лавров призвал США и Иран продолжать диалог, который идет худо-бедно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что диалог между США и Ираном должен продолжаться при посредничестве пакистанцев, а также при содействии Саудовской Аравии и Египта.
- Лавров отметил, что достигнутая договоренность должна учитывать интересы Ирана и соседних с ним стран.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США и Иран должны продолжать диалог, который идет "худо-бедно", будущая договоренность должна учитывать интересы Ирана и соседних ему стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы всячески поддерживаем диалог, который худо-бедно между Вашингтоном и Тегераном идет, при посредничестве пакистанцев. Саудовцы, египтяне тоже стремятся оказать содействие. И очень важно, чтобы этот диалог все-таки продолжался. И договоренность, которая будет достигнута, должна учитывать интересы Ирана и соседних с ним стран", - отметил Лавров в интервью газете "Известия" на полях ПМЭФ.
Он добавил, что важно продвигать диалог между арабскими монархиями и Ираном, чему Россия готова способствовать.
"У нас есть концепция безопасности в Персидском заливе. Мы недавно ее обновили и разослали шести странам Совета Арабских государств залива и в Тегеран", - сказал дипломат.
По словам Лаврова, для стимулирования диалога сначала необходимо "полностью исключить какие-либо военные методы в будущем".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.