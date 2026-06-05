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Лавров рассказал, что даст России достижение целей СВО - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
00:08 05.06.2026 (обновлено: 05:58 05.06.2026)
Лавров рассказал, что даст России достижение целей СВО

Лавров: достижение целей СВО укрепит позиции России на международной арене

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достижение целей СВО обеспечит существенное укрепление позиций РФ на международной арене.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Достижение целей СВО обеспечит существенное укрепление позиций РФ на международной арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Известия" на полях ПМЭФ.
"Мы будем делать все, чтобы на каждом конкретном этапе, каждый день в нашей практической работе отстаивать наши интересы на самых различных фронтах, начиная с финансового, экономического, транспортного, технологического и, конечно, на фронте специальной военной операции, потому что от этого очень многое будет зависеть. И не сомневаюсь, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление наших позиций на международной арене", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026РоссияСергей Лавров
 
 
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