Лавров рассказал, что даст России достижение целей СВО

"Мы будем делать все, чтобы на каждом конкретном этапе, каждый день в нашей практической работе отстаивать наши интересы на самых различных фронтах, начиная с финансового, экономического, транспортного, технологического и, конечно, на фронте специальной военной операции, потому что от этого очень многое будет зависеть. И не сомневаюсь, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление наших позиций на международной арене", - сказал он.