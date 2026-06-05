Лавров рассказал, что даст России достижение целей СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что достижение целей СВО обеспечит существенное укрепление позиций РФ на международной арене.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Достижение целей СВО обеспечит существенное укрепление позиций РФ на международной арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Известия" на полях ПМЭФ.
"Мы будем делать все, чтобы на каждом конкретном этапе, каждый день в нашей практической работе отстаивать наши интересы на самых различных фронтах, начиная с финансового, экономического, транспортного, технологического и, конечно, на фронте специальной военной операции, потому что от этого очень многое будет зависеть. И не сомневаюсь, что достижение целей специальной военной операции обеспечит существенное укрепление наших позиций на международной арене", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин заявил, что цели СВО должны быть достигнуты
20 ноября 2025, 21:54