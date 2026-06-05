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Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Лубинцом - РИА Новости, 05.06.2026
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15:20 05.06.2026 (обновлено: 16:10 05.06.2026)
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Лубинцом

Лантратова сообщила, что провела первую встречу с омбудсменом Украины Лубинцом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
"Сегодня у нас состоялась первая встреча с Дмитрием Валерьевичем (Лубинцом - ред.)", - сказала она журналистам после встречи.
Лантратова отметила, что на встрече они обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере помощи людям и договорились о воссоединении семей. Так, в пятницу три семьи вернулись к близким в Россию с Украины, а пять человек отправились на Украину.
"Я уверена, что это направление мы продолжим. Я хочу сказать спасибо Дмитрию Валерьевичу (Лубинцу - ред.) за такую конструктивную работу, сотрудничество. И, конечно, поблагодарить всех коллег: представителей спецслужб, представителей министерства обороны, той и нашей стороны. И, конечно, наших коллег из Республики Беларусь за организацию этого мероприятия", - добавила Лантратова.
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Яна ЛантратоваРоссияУкраинаДмитрий Лубинец
 
 
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