Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Лубинцом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.
"Сегодня у нас состоялась первая встреча с Дмитрием Валерьевичем (Лубинцом - ред.)", - сказала она журналистам после встречи.
Лантратова отметила, что на встрече они обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере помощи людям и договорились о воссоединении семей. Так, в пятницу три семьи вернулись к близким в Россию с Украины, а пять человек отправились на Украину.
"Я уверена, что это направление мы продолжим. Я хочу сказать спасибо Дмитрию Валерьевичу (Лубинцу - ред.) за такую конструктивную работу, сотрудничество. И, конечно, поблагодарить всех коллег: представителей спецслужб, представителей министерства обороны, той и нашей стороны. И, конечно, наших коллег из Республики Беларусь за организацию этого мероприятия", - добавила Лантратова.