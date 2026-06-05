Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом Лубинцом

"Я уверена, что это направление мы продолжим. Я хочу сказать спасибо Дмитрию Валерьевичу (Лубинцу - ред.) за такую конструктивную работу, сотрудничество. И, конечно, поблагодарить всех коллег: представителей спецслужб, представителей министерства обороны, той и нашей стороны. И, конечно, наших коллег из Республики Беларусь за организацию этого мероприятия", - добавила Лантратова.