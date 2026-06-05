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Лантратова договорилась с Лубинцом об обмене списками для возвращения - РИА Новости, 05.06.2026
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15:28 05.06.2026 (обновлено: 16:05 05.06.2026)
Лантратова договорилась с Лубинцом об обмене списками для возвращения

Лантратова договорилась с Лубинцом об обмене списками для возвращения на Родину

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских для возвращения на Родину.
  • Также они договорились о совместном посещении военнопленных в РФ и на Украине.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских для возвращения на Родину, а также посещении пленных в РФ и на Украине.
Лантратова сообщила, что провела первую встречу с Лубинцом.
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"Первое, о чем мы договорились, - об обмене списками тех людей, которых обе стороны готовы забрать и готовы передать. Также мы договорились о совместном посещении военнопленных, которые находятся и на территории Российской Федерации, и на территории Украины", - сказала Лантратова журналистам после встречи на белорусско-украинской границе.
По ее словам, омбудсмены также договорились, что Россия и Украина продолжат на взаимной основе обмениваться письмами и посылками для военнопленных от их родных и близких. Кроме того, Лантратова и Лубинец договорились помогать россиянам и украинцам, у которых погибают родственники на территории другой страны, и возникают сложности с оформлением документов, в том числе на выплаты и льготы.
"Мы договорились, что мы будем обмениваться оперативно такими документами для того, чтобы помогать нашим гражданам", - добавила Лантратова.
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