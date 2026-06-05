Лантратова договорилась с Лубинцом об обмене списками для возвращения

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских для возвращения на Родину.

Также они договорились о совместном посещении военнопленных в РФ и на Украине.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом об обмене списками гражданских для возвращения на Родину, а также посещении пленных в РФ и на Украине.

Лантратова сообщила, что провела первую встречу с Лубинцом

"Первое, о чем мы договорились, - об обмене списками тех людей, которых обе стороны готовы забрать и готовы передать. Также мы договорились о совместном посещении военнопленных, которые находятся и на территории Российской Федерации, и на территории Украины", - сказала Лантратова журналистам после встречи на белорусско-украинской границе.

По ее словам, омбудсмены также договорились, что Россия и Украина продолжат на взаимной основе обмениваться письмами и посылками для военнопленных от их родных и близких. Кроме того, Лантратова и Лубинец договорились помогать россиянам и украинцам, у которых погибают родственники на территории другой страны, и возникают сложности с оформлением документов, в том числе на выплаты и льготы.