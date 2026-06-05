Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла пенсионерке с инвалидностью получить положенные льготы.

Для получения статуса инвалида и льгот пенсионерке нужно было пройти медико-социальную экспертизу, и омбудсмен направила запрос в министерство здравоохранения Белгородской области.

Женщине установили II группу инвалидности, и теперь она получит все положенные меры социальной поддержки.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что помогла пенсионерке с инвалидностью получить положенные льготы.

Валентина, фамилии которой омбудсмен не приводит, живет в Краснояружском районе Белгородской области , и у нее серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы получать положенные меры поддержки, ей нужно было пройти медико-социальную экспертизу, так как без документов нельзя получить статус инвалида, а без него и положенных льготы.

"Пенсионерка обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в министерство здравоохранения Белгородской области. Просили собрать документы и направить женщину на медико-социальную экспертизу", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

В итоге Валентину обследовали врачи Ракитянской центральной районной больницы. По словам уполномоченного, женщину наблюдали терапевт, кардиолог и травматолог.

"Медицинские документы оформили и направили в бюро медико-социальной экспертизы. Ей установили II группу инвалидности. Теперь она получит все положенные меры социальной поддержки", - уточнила Лантратова.