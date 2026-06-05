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Лантратова помогла пенсионерке с инвалидностью получить положенные льготы - РИА Новости, 05.06.2026
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09:20 05.06.2026

Лантратова помогла пенсионерке с инвалидностью получить положенные льготы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла пенсионерке с инвалидностью получить положенные льготы.
  • Для получения статуса инвалида и льгот пенсионерке нужно было пройти медико-социальную экспертизу, и омбудсмен направила запрос в министерство здравоохранения Белгородской области.
  • Женщине установили II группу инвалидности, и теперь она получит все положенные меры социальной поддержки.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала, что помогла пенсионерке с инвалидностью получить положенные льготы.
Валентина, фамилии которой омбудсмен не приводит, живет в Краснояружском районе Белгородской области, и у нее серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы получать положенные меры поддержки, ей нужно было пройти медико-социальную экспертизу, так как без документов нельзя получить статус инвалида, а без него и положенных льготы.
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"Пенсионерка обратилась к нам за помощью. Мы направили запрос в министерство здравоохранения Белгородской области. Просили собрать документы и направить женщину на медико-социальную экспертизу", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
В итоге Валентину обследовали врачи Ракитянской центральной районной больницы. По словам уполномоченного, женщину наблюдали терапевт, кардиолог и травматолог.
"Медицинские документы оформили и направили в бюро медико-социальной экспертизы. Ей установили II группу инвалидности. Теперь она получит все положенные меры социальной поддержки", - уточнила Лантратова.
В своем сообщении она также поблагодарила министерство здравоохранения Белгородской области за внимание к человеку и оперативную работу.
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ОбществоБелгородская областьРоссияЯна Лантратова
 
 
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