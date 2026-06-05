Диетолог рассказала о вреде магазинного кваса

По словам диетолога, от кваса стоит отказаться при подагре, он также опасен для аллергиков. Домашний квас в умеренных количествах - до 200 миллилитров в сутки - может быть полезен для пищеварения, но лучше всего в жару пить чистую воду, порекомендовала Филатова.