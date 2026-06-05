Диетолог рассказала о вреде магазинного кваса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-эндокринолог и диетолог Светлана Филатова рассказала, что промышленный квас может навредить здоровью, так как имеет высокий гликемический индекс и может привести к отрицательным метаболическим изменениям.
- Филатова рекомендует отказаться от промышленного кваса при подагре и аллергии, а домашний квас употреблять в умеренных количествах — до 200 миллилитров в сутки.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Промышленный квас перегружает поджелудочную железу, "закисляет" организм и провоцирует набор веса, поэтому он вредит здоровью, рассказала врач-эндокринолог и диетолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Светлана Филатова.
"Промышленный квас - это жидкий десерт с высоким гликемическим индексом и дрожжевой основой. Он "закисляет" организм, перегружает поджелудочную железу и провоцирует набор веса. Для здоровых людей его регулярное употребление - прямой путь к отрицательным метаболическим изменениям", - сказала Филатова "Газете.Ru".
По словам диетолога, от кваса стоит отказаться при подагре, он также опасен для аллергиков. Домашний квас в умеренных количествах - до 200 миллилитров в сутки - может быть полезен для пищеварения, но лучше всего в жару пить чистую воду, порекомендовала Филатова.
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