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Диетолог рассказала о вреде магазинного кваса - РИА Новости, 05.06.2026
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11:55 05.06.2026
Диетолог рассказала о вреде магазинного кваса

Диетолог Филатова: промышленный квас - это жидкий десерт

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРазливочный цех производителя кваса
Разливочный цех производителя кваса - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Разливочный цех производителя кваса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-эндокринолог и диетолог Светлана Филатова рассказала, что промышленный квас может навредить здоровью, так как имеет высокий гликемический индекс и может привести к отрицательным метаболическим изменениям.
  • Филатова рекомендует отказаться от промышленного кваса при подагре и аллергии, а домашний квас употреблять в умеренных количествах — до 200 миллилитров в сутки.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Промышленный квас перегружает поджелудочную железу, "закисляет" организм и провоцирует набор веса, поэтому он вредит здоровью, рассказала врач-эндокринолог и диетолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Светлана Филатова.
"Промышленный квас - это жидкий десерт с высоким гликемическим индексом и дрожжевой основой. Он "закисляет" организм, перегружает поджелудочную железу и провоцирует набор веса. Для здоровых людей его регулярное употребление - прямой путь к отрицательным метаболическим изменениям", - сказала Филатова "Газете.Ru".
По словам диетолога, от кваса стоит отказаться при подагре, он также опасен для аллергиков. Домашний квас в умеренных количествах - до 200 миллилитров в сутки - может быть полезен для пищеварения, но лучше всего в жару пить чистую воду, порекомендовала Филатова.
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