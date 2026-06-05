Рейтинг@Mail.ru
Кузбасские врачи спасли мальчика, которого укусила гадюка - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:42 05.06.2026 (обновлено: 09:34 05.06.2026)
Кузбасские врачи спасли мальчика, которого укусила гадюка

В Кузбассе врачи спасли восьмилетнего мальчика, которого укусила гадюка

© Фото : Министерство здравоохранения Кузбасса/MAXБригада скорой помощи, которая спасла мальчика после укуса змеи в Кемеровской области
Бригада скорой помощи, которая спасла мальчика после укуса змеи в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Министерство здравоохранения Кузбасса/MAX
Бригада скорой помощи, которая спасла мальчика после укуса змеи в Кемеровской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Загадное Комеровской области восьмилетнего мальчика укусила гадюка.
  • Новокузнецкая бригада скорой оказала ребенку необходимую первую помощь и транспортировала его в больницу, где врачи смогли спасти его жизнь.
КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Медики в Кузбассе спасли 8-летнего мальчика, которого во дворе дома укусила гадюка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Согласно сообщению, инцидент произошел в поселке Загадное. Ребенок играл во дворе дома, когда на него напала гадюка.
Гадюка в серпентарии - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В Минздраве рассказали, что делать при укусе змеи
26 мая, 05:17
"Новокузнецкая бригада скорой помогла 8-летнему мальчику, которого укусила змея... Бригада СМП (скорой медицинской помощи – ред.) оказала мальчику необходимую первую помощь и транспортировала его в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю.Е. Малаховского", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок в данный момент получает лечение.
Минздрав Кузбасса предупреждает о том, что нельзя трогать, ловить и дергать змей, даже если они кажутся безобидными или неподвижными. Нужно спокойно отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым.
"Если укус все же произошел, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью", – подчеркнули в минздраве.
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Биолог рассказал, как гадюка ведет себя перед нападением
10 мая, 04:16
 
Хорошие новостиПроисшествияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала