Кузбасские врачи спасли мальчика, которого укусила гадюка

Бригада скорой помощи, которая спасла мальчика после укуса змеи в Кемеровской области

Бригада скорой помощи, которая спасла мальчика после укуса змеи в Кемеровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Загадное Комеровской области восьмилетнего мальчика укусила гадюка.

Новокузнецкая бригада скорой оказала ребенку необходимую первую помощь и транспортировала его в больницу, где врачи смогли спасти его жизнь.

КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Медики в Кузбассе спасли 8-летнего мальчика, которого во дворе дома укусила гадюка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Согласно сообщению, инцидент произошел в поселке Загадное. Ребенок играл во дворе дома, когда на него напала гадюка.

"Новокузнецкая бригада скорой помогла 8-летнему мальчику, которого укусила змея... Бригада СМП (скорой медицинской помощи – ред.) оказала мальчику необходимую первую помощь и транспортировала его в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю.Е. Малаховского", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок в данный момент получает лечение.

Минздрав Кузбасса предупреждает о том, что нельзя трогать, ловить и дергать змей, даже если они кажутся безобидными или неподвижными. Нужно спокойно отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым.