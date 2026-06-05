Кузбасские врачи спасли мальчика, которого укусила гадюка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Загадное Комеровской области восьмилетнего мальчика укусила гадюка.
- Новокузнецкая бригада скорой оказала ребенку необходимую первую помощь и транспортировала его в больницу, где врачи смогли спасти его жизнь.
КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Медики в Кузбассе спасли 8-летнего мальчика, которого во дворе дома укусила гадюка, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Согласно сообщению, инцидент произошел в поселке Загадное. Ребенок играл во дворе дома, когда на него напала гадюка.
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"Новокузнецкая бригада скорой помогла 8-летнему мальчику, которого укусила змея... Бригада СМП (скорой медицинской помощи – ред.) оказала мальчику необходимую первую помощь и транспортировала его в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю.Е. Малаховского", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ребенок в данный момент получает лечение.
Минздрав Кузбасса предупреждает о том, что нельзя трогать, ловить и дергать змей, даже если они кажутся безобидными или неподвижными. Нужно спокойно отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым.
"Если укус все же произошел, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью", – подчеркнули в минздраве.