Россияне верят в культуру так, как верят в Бога, заявил Кустурица

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эмир Кустурица заявил, что в России культура всегда играла важную роль и россияне верят в культуру так, как верят в Бога.
- Кустурица отметил, что в России много любимых мест, в частности, ему нравится Сибирь.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в России культура всегда играла важную роль: россияне верят в культуру так, как верят в Бога.
Собеседник агентства добавил, что в России "на каждом шагу видно", что культура всегда играла важную роль в жизни российского общества.
"Вы верите в культуру так, как верите в Бога", - сказал он.
По словам режиссера, российская культура и наука делают Россию такой страной, которой больше нет в мире.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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