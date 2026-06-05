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Россияне верят в культуру так, как верят в Бога, заявил Кустурица - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:30 05.06.2026
Россияне верят в культуру так, как верят в Бога, заявил Кустурица

Кустурица: в России культура всегда играла важную роль

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭмир Кустурица на ПМЭФ-2026
Эмир Кустурица на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эмир Кустурица на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эмир Кустурица заявил, что в России культура всегда играла важную роль и россияне верят в культуру так, как верят в Бога.
  • Кустурица отметил, что в России много любимых мест, в частности, ему нравится Сибирь.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в России культура всегда играла важную роль: россияне верят в культуру так, как верят в Бога.
"Любимых мест в России много. Я люблю Сибирь", - рассказал Кустурица.
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Собеседник агентства добавил, что в России "на каждом шагу видно", что культура всегда играла важную роль в жизни российского общества.
"Вы верите в культуру так, как верите в Бога", - сказал он.
По словам режиссера, российская культура и наука делают Россию такой страной, которой больше нет в мире.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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