Россияне верят в культуру так, как верят в Бога, заявил Кустурица

Краткий пересказ от РИА ИИ Эмир Кустурица заявил, что в России культура всегда играла важную роль и россияне верят в культуру так, как верят в Бога.

Кустурица отметил, что в России много любимых мест, в частности, ему нравится Сибирь.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ, что в России культура всегда играла важную роль: россияне верят в культуру так, как верят в Бога.

"Любимых мест в России много. Я люблю Сибирь", - рассказал Кустурица

Собеседник агентства добавил, что в России "на каждом шагу видно", что культура всегда играла важную роль в жизни российского общества.

"Вы верите в культуру так, как верите в Бога", - сказал он.

По словам режиссера, российская культура и наука делают Россию такой страной, которой больше нет в мире.