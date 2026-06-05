Рейтинг@Mail.ru
Военный вуз скрывает участие курсантов ВСУ в боях в Сумской области - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 05.06.2026
Военный вуз скрывает участие курсантов ВСУ в боях в Сумской области

РИА Новости: военный вуз скрывает участие курсантов ВСУ в боях в Сумской области

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов в боях под Краснопольем.
  • Сокрытие участия курсантов усложняет поиск пропавших без вести родственникам.
  • Курсантов формально отправляют на стажировку в 203-ю авиационную учебную бригаду, а затем они убывают в распоряжение 14-го армейского корпуса ВСУ.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Участие в боях под Краснопольем в Сумской области летчиков-курсантов ВСУ скрывается руководством их военного вуза, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сокрытие руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба участия курсантов в боевых действиях в боях у Краснополья в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины существенно усложняет их родственникам поиск пропавших без вести, которые официально не проходят по спискам регулярных украинских подразделений", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что курсантов Харьковского национального университета воздушных сил ВСУ отправили на удержание поселка Краснополье под Сумами, они понесли первые потери. Формально курсантов отправляют на стажировку в 203-ю авиационную учебную бригаду, откуда они уже убывают в распоряжение 14-го армейского корпуса ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Две бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области
02:30
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСумыИван КожедубВооруженные силы УкраиныВВС Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала