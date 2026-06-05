Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба скрывает участие курсантов в боях под Краснопольем.
- Сокрытие участия курсантов усложняет поиск пропавших без вести родственникам.
- Курсантов формально отправляют на стажировку в 203-ю авиационную учебную бригаду, а затем они убывают в распоряжение 14-го армейского корпуса ВСУ.
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Участие в боях под Краснопольем в Сумской области летчиков-курсантов ВСУ скрывается руководством их военного вуза, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Сокрытие руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба участия курсантов в боевых действиях в боях у Краснополья в составе сводной стрелковой бригады ВВС Украины существенно усложняет их родственникам поиск пропавших без вести, которые официально не проходят по спискам регулярных украинских подразделений", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что курсантов Харьковского национального университета воздушных сил ВСУ отправили на удержание поселка Краснополье под Сумами, они понесли первые потери. Формально курсантов отправляют на стажировку в 203-ю авиационную учебную бригаду, откуда они уже убывают в распоряжение 14-го армейского корпуса ВСУ.